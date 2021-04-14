На трасі Дніпро-Решетилівка стартувало "Велике будівництво" на обходах двох міст

Зазначається, що зараз дорожники вже відновили будівництво на обходах двох міст - Решетилівка і Кобеляки, а також на перехідних ділянках. Триває як будівництво лінійних ділянок, так і зведення штучних споруд.

В "Укравтодорі" також продемонстрували фото ділянки біля с.Шамраївка Полтавського району. На світлині видно, якого прогресу вдалося досягти в ході "Великого будівництва".

"Усього на Полтавщині буде збудовано майже 80 км сучасної автодороги з 4-ма смугами для руху, три обходи населених пунктів (м.Решетилівка, м.Кобеляки, с.Красне), 4 мости, транспортні розв'язки в різних рівнях, майже 10 шляхопроводів, надземні пішохідні переходи, біопереходи", - наголосили у відомстві.

Траса Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - стратегічний проєкт "Укравтодору". Вона проходить в обхід населених пунктів за прикладом європейських автобанів.

Нова дорога простягатиметься на 138,4 км. Траса з’єднає якісним автошляхом Дніпро та Київ.

Протяжність Н-31 у межах Полтавської області становитиме 79,4 км – її будують в цементобетоні, а в Дніпропетровській області - 59 км. Там вона будується в асфальтобетоні.

У Полтавській області протягом останніх років було збудовано практично з нуля понад 50 км дороги з цементобетонним покриттям. Звершити будівництво усієї траси "Укравтодор" планує вже цього року.