На трасі Дніпро-Решетилівка стартувало "Велике будівництво" на обходах двох міст

На будівництві автодороги Н-31 Дніпро-Решетилівка в рамках президентської програми "Велике будівництво" стартували активні роботи одразу на кількох стратегічно важливих ділянках у Полтавській області.
Про це повідомили в прес-службі "Укравтодору" у Facebook.
Зазначається, що зараз дорожники вже відновили будівництво на обходах двох міст - Решетилівка і Кобеляки, а також на перехідних ділянках. Триває як будівництво лінійних ділянок, так і зведення штучних споруд.
В "Укравтодорі" також продемонстрували фото ділянки біля с.Шамраївка Полтавського району. На світлині видно, якого прогресу вдалося досягти в ході "Великого будівництва".
"Усього на Полтавщині буде збудовано майже 80 км сучасної автодороги з 4-ма смугами для руху, три обходи населених пунктів (м.Решетилівка, м.Кобеляки, с.Красне), 4 мости, транспортні розв'язки в різних рівнях, майже 10 шляхопроводів, надземні пішохідні переходи, біопереходи", - наголосили у відомстві.
Траса Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка - стратегічний проєкт "Укравтодору". Вона проходить в обхід населених пунктів за прикладом європейських автобанів.
Нова дорога простягатиметься на 138,4 км. Траса з’єднає якісним автошляхом Дніпро та Київ.
Протяжність Н-31 у межах Полтавської області становитиме 79,4 км – її будують в цементобетоні, а в Дніпропетровській області - 59 км. Там вона будується в асфальтобетоні.
У Полтавській області протягом останніх років було збудовано практично з нуля понад 50 км дороги з цементобетонним покриттям. Звершити будівництво усієї траси "Укравтодор" планує вже цього року.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор президентської програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до Дня незалежності цього року також буде завершене будівництво Південного обходу Дніпра. Також спільно з Мінфіном вирішується питання щодо того, аби почати роботи і на Північному обході міста.