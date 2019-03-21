Траса Київ-Чоп частково перекрита через страйк

У Житомирському районі частково обмежено рух транспорту по автодорозі Київ-Чоп. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію області.

Зокрема, 21 березня на ділянці автодороги біля населеного пункту Глибочиці близько 30 чоловік частково обмежили рух транспорту і рухаються по пішохідному переходу. Причиною акції стала заборгованість із заробітної плати працівникам одного із товариств.

Близько 11:20 правоохоронцям надійшло повідомлення про часткове обмеження руху транспорту на 128 км автодороги Київ-Чоп поблизу села Глибочиці.

При цьому яка саме компанія не виплатила робітникам зарплату і довела до протесту, поки невідомо.

За даними ЦТС, через перекриття дороги утворився затор довжиною 4-5 км.

Нагадаємо, раніше на трасі Одеса-Київ було обмежено рух транспорту.

Додамо, у Київській області на 72 км автодороги Київ-Одеса було заблоковано рух в напрямку столиці через пожежу. Дороги на маршруті відкривалися поступово, по мірі подолання дистанції бігунами. При цьому всі вулиці, на яких обмежується рух (крім Хрещатика), були відкриті до 16:00.

Додамо, що через сильний вітер в Чернівецькій області на трасу поблизу пункту пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією впали дроти високовольтної лінії. Через це рух на міжнародній трасі перекрили.