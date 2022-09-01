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Трас обіцяє одразу зателефонувати Зеленському, якщо стане прем'єром Британії

Фото: міністр закордонних справ Британії Ліз Трас (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас в середу заявила, що свою першу телефонну розмову в разі обрання лідером Консервативної партії, а отже, і главою уряду вона проведе з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LBC.

На прохання підтвердити правдивість повідомлень ЗМІ про те, що першим, кому Трас зателефонує в разі обрання на посаду лідера консерваторів, стане Зеленський, вона відповіла: "Так".

Також глава британського МЗС підтвердила, що хоче якомога швидше здійснити візит в Україну.

"Зеленський надихає. І я хочу показати українцям, що вони і далі будуть отримувати повну підтримку Сполученого Королівства, А я знаю, наскільки це важливо для Зеленського і українського уряду. Тому я маю намір якомога швидше засвідчити це", - пояснила вона.

Трас відмовилася уточнювати, коли може бути організований її візит в Україну, лише зазначивши, що це відбудеться "якомога швидше".

Нагадаємо, що раніше Трас повідомила про готовність застосувати ядерна зброя при необхідності.

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Великобританія