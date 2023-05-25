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На трассе под Киевом масштабный пожар: куда лучше не ехать

Фото: на трассе под Киевом масштабный пожар (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Сергей Пышкин

На автодороге Харьков-Киев, недалеко от населенного пункта Бзов, в Броварском районе Киевской области, взорвался бензовоз. Есть погибший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

Отмечается, что трагедия произошла около 12 часов.

Фото: на трассе под Киевом масштабный пожар (t.me/andrii_nebytov)

"Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции", - пишет Небитов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно во Львовской области, на автодороге Киев-Чоп произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб гражданский. Тогда же движение по участку было временно закрыто.

Тем временем в Украине планируют ввести штрафы для пешеходов за нарушение ПДД. Агентство рассказывало о том, почему это важно, и какие наказания предусматриваются.

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