На трассе Одесса-Рени ограничивают движение: в чем причина

Отмечается, что ограничение будет действовать с 1:00 до 4:00 для всех видов транспорта.

Сообщается, что в настоящее время дорожные службы будут устанавливать оборудование для мониторинга транспортного потока.

Как заявили в Государственной пограничной службе Украины, ограничения будут касаться как легковых, так и грузовых автомобилей, чтобы обеспечить безопасность работников.

Водителям порекомендовали планировать поездки заранее, учитывая этот интервал времени, или ожидать завершения работ на месте.

Трасса Одесса-Рени

Это стратегическая автомагистраль в Одесской области, которая является одним из основных путей, соединяющих Украину с Молдовой и странами ЕС.

Некоторые участки трассы часто нагружены большим количеством транзитных грузовиков, что приводит к локальным задержкам. Эта проблема особенно актуальна сейчас во время полномасштабного вторжения РФ.

Однако, не смотря на это, трассу продолжают успешно модернизировать и расширять.

Отметим, что трассу уже ограничивали частично в 2022 году.