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На трассе Киев-Чоп масштабное ДТП. Движение под Львовом затруднено

Пятница 09 февраля 2024 19:15
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На трассе Киев-Чоп масштабное ДТП. Движение под Львовом затруднено Иллюстративное фото: на трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Масштабная авария произошла вечером пятницы, 9 февраля, на 530 километре автодороги Киев – Чоп в населенном пункте Гамалеевка Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной Польции Львовской области.

По данным правоохранителей, на трассе столкнулось 4 автомобиля. По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших. Однако водителей просят учитывать информацию об аварии при планировании маршрута движения.

На трассе Киев-Чоп масштабное ДТП. Движение под Львовом затруднено

Фото: авария на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Следует отметить, что ранее синоптики предупреждали о значительном ухудшении погоды во Львовской области. Ночью и утром там возможен местами туман, на отдельных участках дорог гололедица.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в котором погибли четыре человека. Сиротами осталось 13 детей.

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