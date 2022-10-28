Трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под огневым контролем ВСУ

Стратегически важная для снабжения российских войск трасса Сватово-Кременная в Луганской области находится под огневым контролем украинских военных.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

"По последним данным в настоящее время, ВСУ взяли трассу под полный огневой контроль и там продолжается боевая работа, о которой сообщат позже", - заявил Череватый.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ практически взяли под контроль важную трассу между оккупированными городами Сватово и Кременная.

Также мы писали, что ранее Гайдай рассказал о том, как украинские силы продвигаются на Сватовском и Кременском направлениях.

Кроме того, Вооруженные силы Украины вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово в Донецкой области.

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