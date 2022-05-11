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Транзит російського газу через окуповану територію України впав до нуля

Фото: Транзит газу через окуповану територію України припинився (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Заявки на транзит російського газу через Україну в пункті пропуску "Сохрановка" на 11 травня впали до нуля. Це сталося після попередження "Оператора ГТС України" Про припинення транзиту через захоплені російськими військами станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дані "Оператора ГТС України" свідчать, що заявки на транзит російського газу до Європи через Україну на пункті входу в "Суджі" в середу становили майже 72 млн кубометрів. У вівторок загальний потік російського газу через Україну в Європу склав 95,8 млн кубометрів.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Через цей транзитний пункт проходить майже третина газу, що поставляється з Росії в Європу через Україну

Водночас в ОГТСУ запропонували "Газпрому" тимчасове перенесення недоступних потужностей з фізичної точки з'єднання "Сохранівка" на фізичну точку з'єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Однак у російському "Газпромі" відмовилися перенести транзит на газорозподільну станцію "Суджа", заявивши, що технологічно неможливо зробити виходячи з російської потокової схеми. При цьому раніше "Газпром" вже перенаправляв потоки на цю точку у зв'язку з ремонтом трубопроводів.

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Транзит газу