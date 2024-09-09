Транзит газа под угрозой? Сохранит ли ЕС маршрут через Украину и при чем здесь Азербайджан

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Как Россия вернулась в топ поставщиков газа в ЕС

Впервые почти за два года страны Европейского союза за один квартал импортировали больше природного газа из России, чем из США. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные консалтинговой компании Bruegel (базируется в Брюсселе, Бельгия).

В частности, с апреля по июнь Евросоюз получил около 12,7 млрд кубометров газа из России. Что превышает 12,3 млрд кубометров, импортированных из США.

Это заметное изменение по сравнению с I кварталом 2024 года, когда российский импорт показал небольшое снижение. В то время как поставки с американского направления сократились более существенно.

Отметим, до вторжения в Украину в феврале 2022 года Москва занимала первое место в списке поставщиков. Но полномасштабная война заставила многие европейские страны сократить импорт из РФ. С тех пор наращивались поставки сжиженного газа из США, которые за полгода по объемам обошли Россию, а с 2023 года поставляли около 20% газа в ЕС.

Однако уже в мае 2024-го РФ снова вырвалась вперед. На майские потоки повлияли разовые факторы, такие как отключение крупного экспортного объекта СПГ в Соединенных Штатах и наращивание российского экспорта через Турцию перед плановым техническим обслуживанием "Турецкого потока".

Подробнее об этом читайте в материале "Почему Россия снова стала топ-поставщиком газа в ЕС и как Европа хочет ударить по СПГ".

Несмотря на изменения в паре Россия - США, крупнейшим поставщиком газа в Европейский Союз остается Норвегия. За II квартал 2024 года она экспортировала 23,9 млрд кубометров.

Поскольку Россия снова немного опережает США и стала вторым по величине поставщиком, это оживило дискуссии об энергетической зависимости ЕС и геополитической стратегии. Немецкий политик от Христианско-демократического союза (ХДС) и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген выступил с призывом к полному запрету импорта российского газа.

"Европейцы поддерживают Украину миллиардами, одновременно вкладывая миллиарды в военную казну Владимира Путина. Это не является ни ответственным, ни рациональным, ни заслуживающим доверия", - заявил он в комментарии Die Welt.

Представитель по вопросам энергетической политики парламентской группы Свободной демокартической партии (СвДП) в Бундестаге Михаэль Крузе предлагает взимать фиксированную плату за каждый кубометр российского газа в интересах финансовой и военной помощи для Украины.

"Таким образом, Путину в конечном итоге пришлось бы самому платить за сопротивление его варварским атакам", - добавил он.

Почему российский газ все еще нужен ЕС

Тем временем западным странам по-прежнему нужен российский газ, который идет транзитом через Украину. Особенно от него зависят Австрия, Венгрия и Словакия, пишет The Economist.

Операция в Курской области стала неожиданностью для энергетических рынков Европы. Новости о том, что украинская сторона взяла под контроль город Суджа, где находится последний крупный российский терминал для экспорта газа через Украину, было достаточно, чтобы поднять базовую цену на газ до рекордного уровня в 2024 году.

По данным издания, Украина и Россия договорились, поэтому транспортировка через Суджу продолжается. Но пока не ясно, продолжится ли в следующем году. Киев и Москва вместе с ЕС подписали сделку о транзите в 2019 году, истекает она в конце 2024-го.

ЕС, который намерен полностью отказаться от российского газа до 2027 года, не хочет продлевать сделку. Украина же из-за войны не заинтересована в прямых контрактах с агрессором. "Мы не хотим продлевать газовый контракт. Мы не хотим, чтобы они здесь зарабатывали", - говорил президент Владимир Зеленский.

Но чиновники в Брюсселе обеспокоены, поскольку некоторые страны до сих пор сильно зависят от российского газа. Наибольшему риску подвергаются Венгрия, Словакий и Австрия.

В прошлом году российские поставки составили около 47% для Венгрии, для Словакии - 89%. Австрия зависела еще больше, так как в январе 97% ее импорта приходилось на РФ. Часть этого газа, особенно "венгерского", поступает по "Турецкому потоку" (трубопроводу на Балканы) и продолжится в 2025 году.

Однако львиная доля российского газа проходит через Украину. "Они действительно не в лучшем положении", - цитирует The Economist европейского дипломата.

Эта тройка подсела на российскую газовую иглу из-за географии. В то время как Германия и Италия принимают сжиженный газ в морских терминалах, Венгрия, Словакия и Австрия не имеют выхода к морю и полагаются на трубопроводы. Для Австрии, где сходятся несколько трубопроводов, узкие места не так опасны. Но поставки с запада на восток для Будапешта и Братиславы потребуют дорогих затрат.

Местные газовые компании скованны долгосрочными сделками с РФ. Импортное соглашение "Газпрома" со словацкой компанией истекает в 2028 года, Венгрия заключила договор на 15 лет только в 2021 году, а австрийская OMV связана контрактом, который должен продлиться до 2040 года. И только для Австрии досрочное расторжение может обойтись в 1 млрд евро.

Еще одна проблема - политика. Дружественное Кремлю правительство Венгрии в прошлом году предложило закупать больше газа. По словам, словацкого премьера Роберта Фицо, поставки через Украину должны продолжиться в 2025 году (Украина опровергла это заявление). Европейские чиновники разочарованы.

"Если бы они сделали больше, чтобы отказаться от российского газа два года назад, мы бы даже не вели этот разговор", - говорит дипломат.

По данным The Economist, Украина изучает возможность транзита из Азербайджана для поддержания поставок по своей газотранспортной системе. Хотя осуществимость схемы до сих пор неясна. Спустя две зимы после вторжения российский газ все еще сотрясает Европу.

Азербайджан заменит РФ? Что готовят для ГТС Украины на 2025 год

На сегодня Азербайджан ведет переговоры о расширении экспорта газа как минимум в три европейские страны. Об этом на экономической конференции в итальянском Амброзетти заявил президент Ильхам Алиев, не называя конкретные страны.

Как пишет Bloomberg, Баку уже поставляет газ в восемь стран Европы и рассчитывает на удвоение экспорта к 2027 году. Алиев также подтвердил, что Киев и Москва обращались с просьбой помочь с транзитом через Украину в преддверии завершения контракта 31 декабря.

Пока неясно, удастся ли сторонам найти обходной путь. Летом президент Зеленский подтвердил Bloomberg, что Украина ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана. Сделка о замене российского газа азербайджанскими поставками является "одним из обсуждаемых предложений".

Такая замена позволила бы Украине продолжить получать плату за транзит, а Европе - продолжать получать газ. По данным министерства энергетики Азербайджана, в прошлом году страна экспортировала 24 млрд кубометров газа, половину из которых получила Европа. В этом году экспорт на этом направлении достигнет 13 млрд кубов, а крупнейшим покупателем станет Италия. Другими странами являются Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения и Хорватия.

"Мы просто хотим поддержать эти страны, а также Украину, поскольку, если транзит прекратится, газораспределительная система Украины будет абсолютно парализована. У нас есть определенный оптимизм, я думаю, что есть почва для прорыва", - добавил Ильхам Алиев.

В то же время в Европе опасаются, что поставки в 2025 году могут содержать потоки из России. По словам министра энергетики Чехии Йозефа Сикелы, риск в том, что топливо из Азербайджана может показаться нероссийским, но реально трудно отследить, какой именно газ будет прокачиваться через Россию.

"В случае прекращения транзита газа через Украину необходимо найти замену. Нам нужно избегать ситуации, когда мы покупаем газ, который формально не является российским, но который может быть заменен на российский на пути (в Украину, - ред.), подрывая наши усилия по снижению зависимости от российских поставок", - написал он нынешнему еврокомиссару по энергетике Кадри Симсон.

Наиболее подходящей альтернативой, по его мнению, может стать прокачка СПГ из стран Западной Европы на восток. Сикела заверил, что пропускная способность чешских газопроводов достаточна, чтобы заместить поставки российского газа (по украинскому маршруту) объемом 40 млн кубометров в день.

"Россия неоднократно демонстрировала, что она ненадежный торговый партнер, готовый использовать поставки энергоносителей для подрыва нашего энергетического рынка и всей экономики… Мы добились существенного прогресса в сокращении импорта российских энергоносителей в ЕС, тем не менее мы должны активизировать наши усилия", - добавил он.

По сути его предложение предусматривает поставки в обход Украины. Насколько данная идея популярна в Европе, станет понятно в ближайшие недели. Сикела номинирован на должность следующего еврокомиссара по энергетике, утверждение кандидатуры должно состояться в течение осени.

При подготовке использовались публикации Die Welt, Bloomberg и The Economist.