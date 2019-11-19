Транзит газу через Україну має бути продовжено після 2019, - Маас

Транзит газу по території України повинен продовжитися після 2019 року. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Німеччина підтримує продовження переговорів щодо укладення контракту про газовий транзит.

"Ми вважаємо, що транзит слід продовжувати і після 2019 року", - заявив Маас.

Він також зазначив, що президент Росії Володимир Путін давав окремі обіцянки німецькому канцлеру Ангелі Меркель.

"Ми зараз перебуваємо в періоді реалізації цих обіцянок для того, щоб цей газовий транзит було організовано. Є ще багато проблем, які потрібно вирішувати, але я оптимістичний в тому, що ми зможемо виконати те, що ми обіцяли. Тут є підтримка, у тому числі європейська підтримка. Тому я оптиміст щодо того, що в майбутньому буде альтернативний транзит газу через Україну", - сказав Маас.

Він додав, що не знає, які питання буде піднімати німецька сторона на саміті "нормандської четвірки".

"Для нас це дуже важлива тема. Пані федеральний канцлер дуже чітко сказала президенту Путіну, що реалізація альтернативного газового транзиту через Україну і на майбутнє для неї є дуже важливою темою", - підкреслив Маас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційну пропозицію щодо транзиту газу. Зокрема, "Газпром" для цього вимагає відмовитися від судових спорів та скасувати штраф в Україні.