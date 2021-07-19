Транспортний колапс в Києві. Як організовано рух після зливи

Закриті станції метро

Сьогодні повідомили про обмеження роботи метро через потрапляння води в касовий зал станцій. Мова йде про станції метро "Берестейська" та "Академмістечко".

Наразі станція "Академмістечко" відновила роботу. А у переході до станції метро "Берестейська" зачинено гермозатвор для уникнення потрапляння води на колії.

Фото: на одній зі станцій метро зачинено гермозатвор (КМДА)

Збій у роботі громадського транспорту

У Києві ввели оперативне положення № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська - Куренівський парк; №14, 15 по вул. Василенка - вул. Козелецька; № 24,35 та автобусів №102 по проспекту Правди на ділянці між вулицями Мостицька та вулицями Вишгородська закрито рух транспорту в обидва напрямки з причини провал асфальту.

Затори

У Києві утворились затори на вулицях міста через сильні дощі. Ускладнено рух транспорту на проспекті Перемоги, проспекті Степана Бандери, вулиці Олени Теліги, вулиці Кирилівська.