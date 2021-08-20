Транспортний колапс. У Києві масштабне перекриття доріг і затори: повний список вулиць
Зазначимо, рух перекривається, оскільки цими дорогами рухається військова техніка, яка візьме участь у параді до 30-річчя незалежності України.
Фото: перекритий Київ (google.com/maps)
Загальна схема перекритих доріг виглядає наступним чином:
З 15:30 до 18:00 перекрито:
- вул. Академіка Туполєва
- проспект Перемоги
- вул. Маршала Рибалка
- вул. В'ячеслава Чорновола
- вул. Старовокзальна
- вул. Жилянська
- вул. Антоновича
З 15:30 до 01:15 перекривають:
- вул. Велика Васильківська (на ділянці від Либідської площі до вул. Хрещатик)
- вул. Хрещатик, вул. Михайлівська (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності)
- вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.)
- Петровська Алея
- Паркова дорога
- Володимирський узвіз
- Боричів узвіз
- вул. Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу)
- Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до вул.Набережно-Хрещатицької)
З 19:00 до 01:15 обмежать рух на:
- вул. Нижній Вал
- вул. Глибочицька
- Глибочицький проїзд
- вул. В'ячеслава Чорновола
- проспект Перемоги
- вул. Старовокзальна
- вул. Жилянська
- вул. Антоновича