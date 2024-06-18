Транспортники требуют не повышать акцизы на дизтопливо из-за отключения света

"Дизельное топливо является стратегической позицией для многих отраслей экономики: добывающей и тяжелой промышленности, которая не может работать без тяжелой техники; сельского хозяйства, использующего комбайны и тракторы; стратегически важное для государственного предприятия «Укрзализныця». приведет к дальнейшему повышению железнодорожного тарифа и стоимости грузовой перевозки по автодорогам, что ставит под угрозу деятельность многих отраслей и нормальное прохождение холодного сезона. в обращении.

Кроме того, отмечается, что высокая стоимость горючего из-за повышения акциза может стать причиной остановки производства и соответственно выведения персонала в простой. В конечном счете повышение акциза на дизель и бензин приведет к росту себестоимости промышленной продукции и агропродукции, ускорению инфляции и риску уменьшения миллионов рабочих мест.

Транспортники предлагают повысить акциз на сжиженный газ, который в частности попадает в Украину из страны-оккупанта.

"В Украине годами существует несправедливость по поводу льготного налогообложения сжиженного газа, которая стимулирует потребление российского газа. Несмотря на то, что после полномасштабного вторжения Украина прекратила прямой импорт газа из России, сегодня около 20% сжиженного газа поступают на украинский рынок из России из-за косвенного импорта из третьих". стран. По результатам 2023 года косвенный импорт российского газа оценивается в $127 млн, большинство этих денег перераспределяются в россия для финансирования агрессии против Украины», - акцентируют внимание на согласованные автогаза транспортники.

Они также предлагают до конца военного периода сохранить действующие ставки акцизного налога для тяжелых дистиллятов (газойля) на уровне 139,50 евро за 1000 литров и для бензина на уровне 213,50 евро за 1000 литров, вместо этого исправить многолетнюю несправедливость и приблизить к бензину налога на сжиженный газ до уровня 170 евро за 1000 литров с 01.07.2024.