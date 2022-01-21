Транспортна комісія має бути незалежним органом, - екс-міністр

"Я вважаю, що це катастрофа, тому що тоді нівелюється взагалі ідея створення цього органу, який мав бути незалежним. Я розумію, що в президента є бажання керувати всім. Але це бажання завершиться катастрофою для всього і у всіх", - сказав Омелян.

Він нагадав, що наразі ситуація на залізниці є критичною - компанія отримує мільярдні збитки попри те, що тарифи на перевезення постійно підвищуються. Окрім того, відсутність інвестицій в ремонт інфраструктури призвела до сповільнення руху залізницею та зростання оборотності вагонів, через що УЗ втрачає клієнтів.

"Заплановані збитки 2021 року мали сягати 8 млрд грн. І лише завдяки підвищенню вантажних тарифів вдалося намалювати прибуток в 450 млн грн. Але ми розуміємо, що це фактично витягнули гроші з кишень бізнесу і переклали в державну компанію, яка продукує корупцію та неефективність. Критика наростає, бізнес втрачає, оборотність вагону зростає. Ніяких масштабних змін і жодного фінансування під ці зміни не передбачено", - розповів Омелян.

На його думку, намір президента контролювати регулятора галузі і в ручному режимі встановлювати тарифи, ще більше погіршить ситуацію і посилить тиск на бізнес, який користується послугами УЗ.

"Бажання президента в ручному режимі самостійно встановлювати тарифи, я вважаю, переходить будь-які межі… Фактично зараз таким чином буде ще один інструмент тиску на бізнес. Тобто, умовно, якщо президент буде вважати за потрібно заблокувати чи конкретного підприємця, чи цілі сектори залізничних перевезень, - він просто буде в ручному режимі встановлювати ті тарифи, які будуть ставити на межу рентабельності або взагалі робити банкрутами будь-яку компанію, яка залежна від транспортних послуг "Укрзалізниці", - пояснив Омелян.