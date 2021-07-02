Транспорт та метро у Києві завтра вночі працюватимуть на годину довше

Роботу громадського транспорту продовжили через проведення у Києві футбольного фестивалю на Спортивній площі. Буде продовжено роботу маршрутів:

тролейбусних - №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30,40;

- №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30,40; трамвайних - №№ 8, 28.

Крім того, завтра вночі чергуватимуть резервні автобуси. Вони будуть задіяні у разі необхідності на маршрутах №№1Т, 33Т, 55, 69, 99.

У ніч з 3 на 4 липня на годину довше працюватиме і столичне метро. Також можливе закриття на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Як відомо, завтра відбудеться матч Євро-2020 між збірними України та Англії. Матч чвертьфіналу стартує о 22:00.