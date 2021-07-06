RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Транспорт у Києві сьогодні продовжить роботу на годину: у чому причина

Автор: РБК-Україна

У ніч із 6 на 7 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Роботу транспорту продовжать на час проведення фестивалю Atlas Weekend.

"Звертаємо увагу, що на період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Виставковий центр", - йдеться в повідомленні.

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

Раніше повідомлялося, що у Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київметро