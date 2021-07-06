Транспорт у Києві сьогодні продовжить роботу на годину: у чому причина

У ніч із 6 на 7 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Роботу транспорту продовжать на час проведення фестивалю Atlas Weekend.

"Звертаємо увагу, що на період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Виставковий центр", - йдеться в повідомленні.

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.