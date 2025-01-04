Транспорт в Антарктиде: кто на чем ездил

Нет местности более неблагоприятной для поездок, чем южный материк планеты - Антарктида. Автожурналисты rbc.ua разбирались, на чем передвигались наиболее активные исследователи самого холодного континента Земли.

На Земле трудно найти край с более суровыми условиями: температуры ниже -80 С, высота 4000 м над уровнем моря, пониженное вдвое атмосферное давление, ветер до 320 км/ч, сухость воздуха, ледовый панцирь толщиной в несколько километров и поверх него снежный покров разной глубины и плотности...

В середине прошлого века Антарктиду с ее маршрутами в 3500 км покоряли настоящие лайнеры ледяной пустыни - гусеничные вездеходы "Харьковчанка". Их и сегодня можно считать самым крутым транспортом шестого континента, но и другие покорители Южного полюса передвигались не на собачьих упряжках (хотя некоторые таки имели собак в запасе). Словом, следует сказать, что транспорт был очень неоднозначным - поэтому поговорим о самых интересных вариантах.

Snow Cruiser (1939 г.)

Американцы первыми решили создать не просто транспортное средство, а мобильную комфортабельную базу для покорителей южного континента. Вполне естественно, что "Снежный крейсер" был гигантским (17 метров длины) и на гигантских колесах (диаметр 3 метра). Именно колеса и подвели - они загрузали в снег и не могли двигать 34-тонную машину вперед. Запаса топлива в баках (8 тонн) должно было хватить на пересечение Антарктиды вдоль и поперек, однако машина смогла проехать только 148 км, пока экипажу на надоело бороться с буксованием колес и перегревом двух дизелей. Через 19 лет брошенную машину нашли и откопали из-под нескольких метров снега, но ездить на ней уже не стали. Теперешняя судьба Snow Cruiser'а неизвестна: его либо окончательно замело снегом, либо он сполз в океан вместе с айсбергом и затонул.

АТ-Т и "Харьковчанка" (1958 г.)

В том же году, когда американцы откопали свой "Снежный крейсер", 4-я советская антарктическая экспедиция получила в эксплуатацию свою версию комфортабельного транспорта. Для санно-гусеничных поездов, которые курсировали с грузами между шестью станциями и состояли из артиллерийских тягачей АТ-Т и 40-тонных саней, нужно было нечто особенное. Чтобы водители тягачей и ученых между сменами могли нормально отдыхать, были нужны некие подвижные базы.

Которые в нужном количестве и построили на Харьковском заводе им. Малышева и Харьковском авиационном заводе. Это был дом площадью 28 "квадратов" с потолком высотой 2,1 м, рассчитанный на пребывание 8 путешественников. Внутри был отсек управления, рабочая комната, спальня, кают-компания, штурманская рубка и радиорубка, туалет и сушилка для одежды. Два мощных отопителя и 8-слойная теплоизоляция позволяли полярникам ходить внутри в свитерах при забортной температуре до - 80 С. Восемь "Харьковчанок" двух поколений водили снежные конвои вплоть до XXI века, отдельные машины оставались на ходу еще в 2015 году. Теперь некоторые стоят в виде памятников на антарктических станциях, некоторые там же служат стационарными базами для исследователей.

Studebaker M29 Weasel (1943 г.)

В те же 1950-е годы американские, австралийские, британские, французские и другие исследователи для своих походов использовали легкие армейские транспортеры времен Второй Мировой войны под названием Weasel (от англ. ласка). Маленькие двухместные машинки с бензиновым двигателем 70 л.с. не загружали в снегу да еще и буксировали сани с небольшим грузом. Полярники жаловались, что "Уизелы" не имели штатной кабины, но со временем все экземпляры были оборудованы той или иной самодельной защитой от ветра.

Tucker Sno-Cat (1958 г.)

Британские исследователи покоряли Антарктиду также на американских снегоходах Tucker Sno-Cat. Несколько экземпляров были специально подготовлены для антарктических маршрутов - им добавили увеличенную закрытую кабину. "Сноукеры" имели бензиновый двигатель и четыре отдельных гусеницы, которые были одновременно и плюсом, и минусом этих машин. С одной стороны, четыре независимых балансирных понтона облегчали преодоление высоких снежных барьеров, а с другой, путешественники имели с ними дополнительные хлопоты при преодолении многочисленных трещин на ледовом панцире южного материка. Бензиновые моторы имели то преимущество, что бензин не густел на морозе, как дизтопливо, однако карбюраторы "Снокетов" требовали постоянной настройки. Три машины образца 1958 года вернули из Антарктиды на другие материки и экспонируют сейчас в музеях, еще один Sno-Cat, вероятно, остался где-то на побережье моря Уэдделла в британском секторе Антарктиды.

Коротко

Конечно, искренним автомобилистам таки интересно, не пользуются ли сейчас в Антарктиде колесными автомобилями. Да, пользуются. На береговых базах с их комфортными температурными условиями это могут быть обычные внедорожники и грузовики-вездеходы с приводом 4х4 и 6х6.

На более-менее дальних маршрутах используют глобально перестроенные внедорожники с увеличенными колесами - но это сугубо туристский транспорт для "оживленных" трасс в период антарктического лета. А профессиональные зимовщики ездят таки на гусеничных машинах - от маленьких снегоходов типа "Буран" и Bombardier до тракторов Caterpillar, вездеходов Hagglunds, а также широкогусеничных ратраков Prinoth и четырехпонтонных машин того же бренда Tucker Sno-Сат.