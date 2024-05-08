Трансфертное ценообразование должно рассматриваться без привязки к котировкам Platts, - юрист

По его словам, у украинской налоговой службы всегда были вопросы у бизнеса. Сейчас период особенно негативный, поскольку в бюджете нет средств. Кроме того, качество профессиональных кадров, занимающихся вопросами трансфертного ценообразования в украинских налоговых органах, ощутимо снизилось, поскольку многие профессионалы ушли из этой сферы.

"Сейчас, к сожалению, эти документы превратились в классические фискальные акты проверок, содержащие кучу цитат из Налогового кодекса, среди которых сложно что-то разобрать. А в конце – вывод о начислении большого количества налогов", – поделился своими наблюдениями Оджиковский.

Поэтому юрист ожидает роста количества обжалований налоговых решений в судах, поскольку проверки по трансфертному ценообразованию можно свободно проводить фактически без каких-либо оснований. При этом судебная практика по этому вопросу, по его мнению, может быть непредсказуема, поскольку в стране есть проблемы с наполнением бюджета, а исторически украинские суды часто в таких вопросах становились на сторону государства.

В свою очередь Владимир Бевза, юрисконсульт группы "Метинвест", отметил: проверки контролируемых операций в трансфертном ценообразовании характеризуются противоречивым и недобросовестным поведением украинских налоговиков, что подтверждает ряд судебных дел.

По его мнению, недобросовестно толкуются нормы Налогового кодекса, касающиеся применения котировок информационного агентства Platts: соответствующая норма была принята в декабре 2014 года, но исключительно для расчета рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Кроме того, по словам Бевзы, с даты принятия нормы Налогового кодекса, касающейся использования информации Platts о рентных платежах (2015 г.), до сих пор не появилось никакого разъяснения ГНС Украины относительно их применения в контексте трансфертного ценообразования.