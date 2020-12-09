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TransferGo та Mastercard оголошують про партнерство у сфері грошових переказів

 

Використовуючи платіжну платформу Mastercard Send клієнти TransferGo відтепер можуть переказувати гроші в режимі реального часу власникам карток Mastercard в 20 країнах: Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Німеччині, Греції, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Португалії, Румунії, Російській Федерації, Словаччині, Іспанії, Швеції, Туреччині, Україні і Великобританії. Грошовий переказ можна здійснити з будь-якої картки або банківського рахунку безпосередньо на картку Mastercard у вказаних країнах, що забезпечує клієнтам можливість простого, швидкого та більш зручного досвіду переказу коштів.

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Платформа Mastercard Send забезпечує безпечні, близькі до реального часу грошові перекази на мільярди карткових, банківських і цифрових рахунків по всьому світу, та є частиною фреймворку Mastercard, який дозволяє людям і організаціям відправляти та отримувати гроші саме так, де та коли вони вважають за краще.

«Наше партнерство з Mastercard починається в часи, коли потреба в надійних міжнародних цифрових платіжних структурах зростає, і під час пандемії COVID-19 вона тільки посилюється, – коментує CEO і співзасновник TransferGo Даумантас Двілінскас. – Ми продовжимо невпинно підтримувати мінливі потреби нових та існуючих клієнтів, розробляючи і впроваджуючи нові технології, які дозволяють нам швидко реагувати на нові виклики і досягати нових успіхів».

«Давати людям можливість вибирати – основа того, що ми робимо в Mastercard, – говорить виконавчий віце-президент з продуктів та інновацій Mastercard Europe Мілан Гаудер. – Чи то внутрішні, чи то міжнародні платежі, ми хочемо дати людям можливість самим вирішувати, який спосіб оплати найкраще відповідає їх потребам в даний момент. Для цього ми раді співпрацювати з такою інноваційною компанією, як TransferGo, щоб допомогти мільйонам людей по всьому світу скористатися швидким, безпечним і надійним міжнародним платіжним рішенням».

Відтепер клієнти, зацікавлені в міжнародних переказах, зможуть розраховувати на кращі у своєму класі стандарти безпеки, які забезпечують Mastercard і TransferGo. Будучи ліцензованою уповноваженою платіжною установою у Великобританії, TransferGo дотримується дуже суворих стандартів безпеки. Серед них – забезпечення безпеки особистої і фінансової інформації за допомогою сучасних технологій, включаючи SSL-шифрування між своїми серверами та браузерами фізичних осіб. Одночасно з цим, кращі в своєму класі інструменти безпеки Mastercard забезпечують додатковий рівень безпеки для контролю регуляторних, фінансових ризиків та ризиків шахрайства.

Партнерство TransferGo з Mastercard ― черговий етап у постійному циклі інновацій. Компанія TransferGo прислухається до своїх клієнтів та знаходить шляхи реалізації швидких та економічно ефективних рішень для іммігрантів та власників бізнесу. Всього за два місяці (вересень і жовтень) в Україні TransferGo подвоїла обсяг транзакцій безпосередньо на банківську картку одержувача.

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