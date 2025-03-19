У Трампа заявили об изменении приоритетов по соглашению о редкоземах

Команда американского президента Дональда Трампа сейчас сосредоточена на вопросе прекращения огня в Украине. Соглашение о редкоземельных металлах отошло на другой план.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для журналистов.

Журналисты спросили у Леввит о том, на каком этапе находится соглашение США и Украины по редкоземельным металлам.

"Соглашение с Украиной о полезных ископаемых "остается в планах", но США сконцентрированы на мирном урегулировании", - ответила она.

Соглашение Украины и США

Напомним, Украина и США вели переговоры по соглашению о редкоземельных материалах. В рамках соглашения Штаты стремились получить доступ к украинским ископаемым. Однако Украина требовала гарантий безопасности в обмен на ресурсы, администрация Трампа не согласилась с этим условием.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, документ называется "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" и фактически является предварительным договором с юридической силой. Он предусматривает создание Инвестиционного фонда для развития и восстановления страны.

Заметим, что соглашение должны были подписать во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Но из-за перепалки Трампа и Зеленского подписание документа отменили.

Подробно о том, выгодно ли Украине заключать с США соглашение о редкоземельных металлах, - в материале РБК-Украина.