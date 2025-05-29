У Трампа заявили, что решение суда не остановит новые пошлины

Решение суда по тарифам Трампа

Напомним, вчера, 28 мая, торговый суд США заблокировал введенные президентом Дональдом Трампом таможенные тарифы для других стран. Суд постановил, что Трамп превысил полномочия, предоставленные президенту США законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.

Коллегия судей признала незаконными не все, но многие из новых пошлин. Администрации Трампа дали 10 дней на то, что остановить действие 30% пошлин на импорт из Китая, 25% пошлин на импорт из Мексики и Канады и 10% пошлины на товары из других стран.

Администрация Трампа уже обжаловала решение о блокировании большинства тарифов.

Издание The New York Times отмечает, что решение суда подрывает позицию администрации США на переговорах по торговым соглашениям с другими странами.

Спикер Белого дома Куш Десаи прокомментировал решение торгового суда США по тарифам. Он отметил, что невзаимное отношение других стран к США "подпитало исторический и постоянный торговый дефицит Америки".

По его словам, этот дефицит создал "чрезвычайную ситуацию национального масштаба, которая уничтожила американские общины, оставила наших работников позади и ослабила нашу оборонно-промышленную базу - факты, которые суд не отрицал".

"Неизбранные судьи не должны решать, как должным образом реагировать на чрезвычайную ситуацию национального масштаба. Президент Трамп пообещал поставить Америку на первое место, и администрация стремится использовать все рычаги исполнительной власти для решения этого кризиса и восстановления американского величия", - сказал спикер.

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