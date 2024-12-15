У Трампа высказались по поводу поддержки Украины: "пустой чек" - это не стратегия

Во время интервью ведущая спросила Волца, планирует ли команда Трампа ограничить использование Украиной американского оружия или помощи в определении целей, когда новая администрация уже придет к власти.

"Президент Трамп сказал в интервью, что "пустой чек", в своем интервью для Time, если я не ошибаюсь, "пустой чек" - это не стратегия. Эта бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся. Что означает успех в контексте наших интересов? Как мы заканчиваем эту войну? Кто будет за столом переговоров? Как мы побудим все стороны к переговорам? Каким будет механизм соглашения? Это те вопросы, которые мы обсуждаем с его замечательной командой, которую он формирует", - ответил на это Волц.

Под фразой "пустой чек" подразумевается формат поддержки Украины со стороны нынешней администрации президента США Джо Байдена. Администрация Байдена в вопросе поддержки Украины была ограничена лишь размером финансирования, согласованного Конгрессом США.