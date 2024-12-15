Орбан посредник с Путиным? Что говорят у Трампа о роли премьера Венгрии

В команде избранного президента США Дональда Трампа не раскрывают деталей взаимодействий с венгерским премьером Виктором Орбаном. Он после встречи с Трампом звонил российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью будущего советника Трампа по нацбезопасности Майка Волца каналу CBS News .

Ведущая программы Face the Nation Маргарет Бреннан спросила у Волца, который был в резиденции Трампа, когда туда приезжал Орбан, просил ли избранный президент США венгерского премьера передать Путину какое-то послание. В частности, по поводу "рождественского перемирия", которое на днях Орбан якобы предлагал России и Украине.

Будущий советник Трампа попытался избежать прямого ответа, заявив, что Орбан регулярно общается с представителями России, а также имеет хорошие отношения с избранным президентом США. Однако ведущая не отступила и еще раз переспросила, передавал ли Трамп послание Путину через Орбана.

"Это война в стиле Первой мировой. Это мясорубка, которая перемалывает людей. Президент Трамп очень обеспокоен этой резней, которая продолжается. И куда все это ведет? Мы должны остановить боевые действия. И если это какой-то шаг к перемирию, мы внимательно рассмотрим, что это значит. Но до 20 января мы также координируемся с нынешней администрацией", - ответил Волц на вопрос.

Но, когда ведущая уже в третий раз переспросила, было ли какое-то послание, которое Трамп пытался передать через Орбана, он отрезал, что не собирается вдаваться в детали.

"Я не собираюсь вдаваться в детали этих взаимодействий. Но понятно, что ведутся разговоры, и президент Трамп четко дал понять, что хочет остановить эту войну", - резюмировал Волц.