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У Трампа "похвастались" аннулироваронием более 300 тысяч виз

03:40 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
У Трампа "похвастались" аннулироваронием более 300 тысяч виз Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Администрация президента Дональда Трампа аннулировала более 300 тысяч виз США за время его второго срока. Федеральное правительство продолжает масштабную кампанию по ужесточению иммиграционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, новые данные говорят об ускорении аннулирование виз буквально в последние недели. Это подтверждают данные от 10 августа говорилось, где говорилось, что за время второго срока Трампа было аннулировано более 175 тысяч виз.

Объявляя последние данные представитель Госдепа США Томми Пигот заявил, что администрация Трампа "аннулировала больше виз и сделала это быстрее, чем любая другая администрация в истории".

Пиготт также добавил, что администрация "проявляет нулевую терпимость к иностранцам, находящимся здесь по визам, которые нарушают закон, совершают мошенничество или подрывают нашу национальную безопасность".

Среди случаев аннулирования виз, особенно осаждаемых правозащитниками - аннулирование виз пропалестинским иностранным протестующим, выступающим против атак Израиля на Газу, а также аннулирование виз иностранцам из-за их комментариев в соцсетях по поводу убийства консервативного комментатора Чарли Кирка.

Помимо попыток депортировать иностранных протестующих, администрация Трампа ужесточила проверку иммигрантов и заявителей на получение визы через соцсети.

Что еще известно

Напомним, недавно администрация Трампа добавила на сайт Белого дома раздел Arcade с ретро-играми, в которых описываются ключевые темы повестки президента США. В частности, они связаны с мигрантами.

Также мы писали, что на днях Трамп выступил с резкой критикой демократов и заявил, что в случае их победы в стране могут быть беспорядки, как это происходит во Франции.

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