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У Трампа угрожают снести Кеннеди-центр, из здания которого убрали его имя

04:05 26.08.2026 Ср
2 мин
Теперь у Трампа хотят, чтобы на здании была хотя бы надпись о том, что он помог ее отремонтировать.
aimg Юлия Маловичко
У Трампа угрожают снести Кеннеди-центр, из здания которого убрали его имя Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила снести Кеннеди-центр, если суд не разрешит закрыть его на два года на реконструкцию.

Об этом говорится в судебном документе, представленном представителями администрации, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В судебных документах, представленных в понедельник, юрист Министерства юстиции Брантли Т. Майерс неоднократно называл Кеннеди-центр заброшенным сооружением, остро нуждающимся в реконструкции под руководством администрации Трампа.

Он утверждал, что без ремонта здание "продолжит разрушаться, превращаясь в опасное, заброшенное сооружение, которое придется снести".

После этого, отметил он, нужно будет решать, что строить на ее месте. Как вариант открыт амфитеатр с видом на реку Потомак, идея которого обсуждается уже много лет.

Юрист также заявил, что если президенту не дадут разрешение обновить центр, это может привести к оттоку доноров, сокращению финансовых взносов и остановке реконструкции.

"Просто не будет ни необходимой экспертизы, ни финансирования для восстановления и реконструкции этого разрушенного сооружения. Администрация Трампа готова действовать, но без нее Кеннеди-центр спасти невозможно", - заявил Майерс.

Спор из-за имени Трампа

Заявления Минюста прозвучали в рамках судебного процесса по иску конгрессвумен-демократки от Огайо Джойс Битти, по должности входящей в совет Кеннеди-центра.

Битти утверждает, что добавлять имя Трампа в название здания без прямого разрешения Конгресса незаконно. Ведь, как известно, ранее президент настаивал именно на сложении своего имени рядом с надписью "Кеннеди-центр".

Однако демократ также считает, что планы масштабной перестройки центра и его закрытия на два года также не были должным образом представлены совету.

Напомним, что ранее в этом году суд постановил, что имя Трампа нельзя законно добавлять в название здания, и обязал убрать соответствующие надписи. Однако буквы с фасада не демонтировали – их просто закрыли брезентом.

Совет Кеннеди-центра, большинство членов которого назначил Трамп, проголосовал за размещение под названием центра отдельной надписи: "Отреставрировано и реконструировано президентом Дональдом Дж. Трампом".

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