RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трампа підозрюють у перешкоджанні правосуддю та порушенні закону про шпигунство, - Politico

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишній президент США Дональд Трамп перебуває під слідством ФБР через можливе перешкоджання правосуддю, видалення або знищення записів та порушення закону про шпигунство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з ордером на обшук, з яким ознайомились журналісти, ФБР вилучило секретні документи з маєтку Трампа у Флориді на початку цього тижня.

Квитанція, що супроводжує ордер, показує, що колишній президент США мав документи з позначкою "TS/SCI", що вказує на один із найвищих рівнів державної секретності; та ще один елемент із написом "Інформація: президент Франції".

Покаранням за такі злочини може бути ув'язнення або штраф.

Документи підкреслюють надзвичайну загрозу національній безпеці, яку, на думку федеральних слідчих, представляють зниклі документи.

Раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп