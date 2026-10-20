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У Трампа подтвердили, что США позволят части танкеров "теневого флота" работать легально

03:25 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: танкер с нефтью (Getty Images)

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к процедуре, которая позволит части подсанкционных танкеров вернуться к легальным перевозкам нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

При этом Вашингтон уверяет, что не отменяет санкции против судов, ранее перевозивших нефть из России и Ирана, сказал министр энергетики США Крис Райт.

Он добавил, что инвесторы предлагают выкупать танкеры, простаивающие из-за санкций, ремонтировать их и использовать для перевозки нефти, на которую не распространяются ограничения.

Об этом он рассказал в понедельник во время мероприятия Citadel Securities в Нью-Йорке.

"Мы переведем часть судов из того, что я называю флотом плохишей, во флот хороших парней. Они больше не будут перевозить нефть, на которую распространяются санкции", - пояснил Райт.

По словам министра, администрация Трампа разрабатывает механизм согласования, позволяющий легально использовать такие суда. Он подчеркнул, что речь идет не об отмене ограничений для перевозивших российскую или иранскую нефть танкеров, а об изменении их статуса.

"Мы превращаем танкеры теневого флота в легальные. Никакой отмены санкций нет", - подчеркнул министр.

О дальнейшем снятии санкций США с России читайте в материале РБК-Украина "Ультиматум без гарантий. Как Трамп выкручивает руки Зеленскому, а Путин готовит тяжелую зиму" .

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