У Трампа подтвердили, что США позволят части танкеров "теневого флота" работать легально

При этом Вашингтон уверяет, что не отменяет санкции против судов, ранее перевозивших нефть из России и Ирана, сказал министр энергетики США Крис Райт.

Он добавил, что инвесторы предлагают выкупать танкеры, простаивающие из-за санкций, ремонтировать их и использовать для перевозки нефти, на которую не распространяются ограничения.

Об этом он рассказал в понедельник во время мероприятия Citadel Securities в Нью-Йорке.

"Мы переведем часть судов из того, что я называю флотом плохишей, во флот хороших парней. Они больше не будут перевозить нефть, на которую распространяются санкции", - пояснил Райт.

По словам министра, администрация Трампа разрабатывает механизм согласования, позволяющий легально использовать такие суда. Он подчеркнул, что речь идет не об отмене ограничений для перевозивших российскую или иранскую нефть танкеров, а об изменении их статуса.

"Мы превращаем танкеры теневого флота в легальные. Никакой отмены санкций нет", - подчеркнул министр.