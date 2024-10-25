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У Трампа пытаются завернуть дело о выборах 2020 года и критикуют прокурора

Вашингтон, Пятница 25 октября 2024 10:23
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У Трампа пытаются завернуть дело о выборах 2020 года и критикуют прокурора Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Адвокаты кандидата в президенты США Дональда Трампа пытаются завернуть дело о его попытках изменить результат выборов 2020 года. Прокурора, ведущего дело, критикуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Адвокаты бывшего президента попросили судью отклонить его дело о попытке повлиять на выборы, утверждая, что специальный прокурор Джек Смит был назначен неконституционно.

Такой шаг команда Трампа проверили во Флориде. Ходатайство адвокатов Трампа заставило федерального судью отвергнуть обвинительный акт. Теперь Трамп надеется на такую же удачу в Вашингтоне.

Трамп утверждает, что прокурор Джек Смит не назначен и не финансируется по конституции, поскольку его не утвердил Сенат. Юристы Трампа настаивают, чтобы суд отменил все действия специального прокурора, включая обвинения, и заблокировал офис Смита от дальнейших расходов.

Прокурор должен ответить в письменном виде до 31 октября, но раньше его команда отвергала такие аргументы.

В четверг, 24 октября, Трампа дважды набросился с обвинениями на Смита. Кандидат в президенты заявил, что прокурора "следует считать психически ненормальным и его следует выбросить из страны".

Кроме того, Трампа сказал, что уволит Смита "за две секунды" в случае победы на выборах.

Дело о выборах 2020 года

Напомним, в августе 2024 года спецпрокурор Джек Смит представил новый обвинительный акт против бывшего президента США Дональда Трампа по поводу его попыток воспрепятствовать утверждению результатов президентских выборов в 2020 году.

В новой версии документа учтен частичный иммунитет Трампа от уголовного преследования. При этом Трамп не признал себя виновным и назвал дело попыткой вмешаться в выборы.

Детальнее о том, в чем обвиняют Трампа - узнайте в материале РБК-Украина.

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