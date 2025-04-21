У Трампа ждут ответа Киева на идеи по Крыму и отказу от НАТО, - WSJ

По словам западных чиновников, идеи были изложены в конфиденциальном документе, который высокопоставленные чиновники администрации Трампа представили украинской стороне в Париже в четверг. Их также показали европейским чиновникам на однодневной встрече.

Теперь США ждут ответа Киева, который, как ожидается, будет получен на встрече официальных лиц Соединенных Штатов, Украины и Европы в Лондоне в конце этой недели. Затем, если совпадение позиций трех сторон будет достигнуто, предложения могут быть переданы Москве.

Какие идеи предлагают США

Идеи, представленные США в Париже, включали несколько аспектов. Среди них:

исключения вступления Украины в НАТО;

объявление зоны вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Вашингтона.

При этом, по словам западных чиновников, идеи, выдвинутые представителями команды Трампа - не соответствуют ряду российских требований. В частности, США не признают, что РФ имеет законное право контролировать четыре области в восточной части Украины (речь о Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях). При этом Вашингтон не требует, чтобы войска РФ покинули эти районы. О том, что США рассмотрят возможность признания Крыма российским, ранее писало Bloomberg.

"Принятие некоторых идей администрации Трампа может оказаться сложным для Киева, поскольку Украина отказалась признать, что у России есть законные претензии на какую-либо ее территорию", - пишет WSJ.

Также, по данным издания, США не предлагают ограничивать численность украинских войск и не исключают западную военную поддержку Киеву или же размещение в стране европейских войск.