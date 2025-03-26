Трампу предстоит трудное решение по Украине на переговорах с Путиным, - Bloomberg

Как отмечается в публикации, европейские чиновники заявляют, лидеру США, возможно, придется сделать выбор: он может начать оказывать давление на Россию или пойти на все более существенные уступки Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий.

В Европе считают, что Москва намерена продлить обсуждения и сузить рамки переговоров, чтобы заставить США уступить. Решение Трампа связать отношения с Москвой с другими проблемами США, такими как Иран и Китай, также предоставило Путину рычаг.

Затягивание времени

"Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они просто тянут время", - заявил Трамп 25 марта в интервью Newsmax.

По словам одного человека, знакомого с замыслами Кремля, после того, как на переговорах Россия изложила свои требования о смягчении санкций, она потребует, чтобы будущие соглашения включали аналогичные гарантии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует желание Трампа добиться прекращения огня как возможность вставить свои требования в соглашения, которые должны были быть безусловными. Он сказал, что его силы будут соблюдать частичное перемирие немедленно.

В ходе параллельных переговоров в Саудовской Аравии с украинской и российской делегациями на этой неделе официальные лица США стремились добиться немедленного прекращения огня на море и прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Однако Москва поставила свое участие в черноморской сделке в зависимость от ряда предварительных условий, включая смягчение санкций.

На данный момент между Россией и Украиной в Черном море практически нет военного противостояния, поскольку Киев вынудил Кремль передислоцировать свои корабли серией атак с использованием морских беспилотников.

В заявлении США по итогам встреч говорится, что Москва и Киев договорились разработать механизмы реализации запрета на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

По данным Белого дома, США также "помогут восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и улучшить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций".

Администрация Трампа ранее дала понять союзникам, что не снимет ограничения на торговлю с Россией до окончания войны, хотя смягчение санкций, скорее всего, будет частью любого соглашения.

Среди требований Кремля во вторник россияне призвали разрешить некоторым банкам вернуться в международную платежную систему SWIFT. Для того чтобы такой шаг был эффективным, потребуется согласие Европейского Союза, который также ограничил доступ кредиторов к системе. Европейские чиновники заявили, что это маловероятно и потребует единогласной поддержки всех 27 государств-членов.

Мирные усилия

Администрация Трампа намерена достичь полного прекращения огня уже 20 апреля, сообщало ранее Bloomberg. Но европейские чиновники заявили, что это выглядит все более амбициозно. Учитывая текущий статус переговоров, потребуются месяцы, чтобы проработать детали окончательного соглашения, заявили они.

Несмотря на усилия Трампа, основные требования Путина не изменились, по словам западных чиновников. Они включают в себя желание нейтрализовать украинских военных, аннексировать территории, которые Москва оккупировала и незаконно объявила российскими, и прекратить поставки оружия Киеву.

Европейские чиновники заявили, что надеются, что Трамп в конечном итоге придет к выводу, что Путин неразумен или неискренне желает прочного мирного соглашения. Тем не менее, чиновники заявили, что стремление президента США к быстрому разрешению конфликта затрудняет прогнозирование того, какое решение он примет в конечном итоге.