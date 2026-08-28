Трамп не заставит Украину заключить невыгодный мир: блиц с американским экспертом Слейтоном

Главное: Поддержка США : большинство американцев не поддерживают транзакционный подход Трампа к помощи и воспринимают Украину как демократию.

: большинство американцев не поддерживают транзакционный подход Трампа к помощи и воспринимают Украину как демократию. Отношения с РФ : уступчивость Трампа в отношении Путина является непродуктивной политикой, лоббируемой окружением экс-президента.

: уступчивость Трампа в отношении Путина является непродуктивной политикой, лоббируемой окружением экс-президента. Выборы в Конгресс : из-за низких рейтингов Трамп ищет побед, но система сдержек и противовесов не позволит ему принудить Украину к миру.

: из-за низких рейтингов Трамп ищет побед, но система сдержек и противовесов не позволит ему принудить Украину к миру. Что важно для посла в США: новый посол Украины в США, кто бы им ни стал, должен быть активным в медиа (CNN, Fox News), чтобы разбивать российскую дезинформацию.

Грегори Слейтон – человек, который видит американскую политику сразу через две оптики: дипломатическую и бизнесовую. В свое время он возглавлял дипломатическую миссию США на Бермудах по назначению Джорджа Буша-младшего, став единственным республиканским дипломатом, чьи полномочия дважды продлевала демократическая администрация Барака Обамы.

В то же время его бэкграунд венчурного инвестора из Силиконовой долины позволяет понять логику Дональда Трампа, оперирующего категориями прагматизма, сделок и рисков.

В разговоре с РБК-Украина, который проходил в кулуарах этого года Молитвенного завтрака, он размышляет: действительно ли меркантильная политика Белого дома эффективна и почему уступчивость Кремлю приносит Вашингтону больше проблем, чем выгоды.

– Вы посещаете Украину в то время, когда Россия усилила свои атаки. В июле мы стали свидетелями самого большого количества жертв среди гражданского населения в Украине. Что эта реальность означает для вас лично?

– Большое спасибо за этот вопрос. Во-первых, если говорить о людях, оказавшихся под прицелом… На самом деле я женат на женщине, отец которой – украинец. Так что, так сказать, моя семья – украинская.

Ужасные атаки со стороны россиян продолжаются, и я рад видеть, как украинцы дают отпор, борются за свободу, за свою независимость, за свои семьи и за свое будущее. И именно поэтому я могу вам сказать, что американский народ – а я сам являюсь американцем – не оставит Украину. Этого не произойдет.

– Во времена администрации Трампа мы стали свидетелями перехода к транзакционному подходу по принципу "ты мне – я тебе", когда оружие предоставляют Украине исключительно за деньги. Разделяет ли этот подход американское общество, особенно его консервативная часть, и истеблишмент?

– Конечно, американское общество в целом его не разделяет. Возможно, есть небольшая часть населения, которая считает Дональда Трампа вторым пришествием Иисуса Христа, хотя это не так, правда? И, возможно, они считают это хорошим.

Но нет, американский президент не должен руководствоваться транзакционным подходом. Он должен работать в интересах всех американцев и всех добросовестных людей в этом мире. Поймите меня правильно: я республиканец. Я консервативный республиканец, но нет, транзакционная политика – это просто не работает.

– Для Украины главным приоритетом являются перехватчики "Patriot". И Трамп сначала объявил, что предоставит лицензию на их производство в Украине, а затем отозвал свое заявление. Как вы думаете, почему это произошло?

– Ну, это, конечно, сложно. Трамп столкнулся с Ираном, он думал, что очень быстро победит в Иране. Этого не произошло. И теперь у нас не хватает зенитных ракет "Patriot", потому что Трамп просто не спланировал все должным образом. Это очень сложная ситуация. Мы никогда не должны были оказаться в такой ситуации, но оказались.

И я очень прошу прощения перед нашими партнерами в Украине и другими партнерами по всему миру, потому что зенитные ракеты "Patriot" имеют решающее значение не только здесь, но и в других местах – в Израиле и в других странах тоже – а их у нас просто не хватает.

– Администрация Трампа очень неохотно оказывает давление на Россию, особенно с помощью санкций. В чем причины такой политики?

– Знаете, правда в том, что никто не знает. Трамп хочет казаться таким жестким по отношению к таким партнерам, как наши канадские коллеги. Они ведь были партнерами с давних времен. А теперь он вдруг на них набрасывается. Зато с Владимиром Путиным он, кажется, всегда ласков и приветлив. Почему так? Об этом ходит много слухов. Я не знаю, но считаю, что это крайне непродуктивно.

– Что могло бы изменить эту позицию и заставить Трампа усилить давление на Россию?

– Надеемся, что Трамп, во-первых, увидит, что Украина выигрывает войну – я думаю, он наконец-то начинает понимать, что Украина действительно начинает побеждать. Не полностью, потому что, конечно, у России намного большая армия и она является намного большей страной. Но Украина показала невероятные результаты.

Я думаю, что люди... Вы знаете, кто такая Лора Лумер? (американская блогерша-миллионница – ред.) Она была ярой апологеткой Путина и очень его поддерживала. А сейчас она полностью изменила позицию и говорит, что ее обманула прокремлевская пропаганда.

Что ж, это правда – так и было. Как и в случае с Такером Карлсоном и многими другими (кто распространял этот нарратив). Но все больше таких людей начинают понимать, что то, во что они верили раньше, было лишь пропагандой, это не было правдой.

А Трамп, как и все остальные, находится под влиянием окружающих его людей. Поэтому я надеюсь, что все больше людей будут говорить ему правду о том, что Украина – это лояльный и верный партнер, и партнер, которого мы должны защищать.

– В ноябре состоятся выборы в Конгресс. Некоторые аналитики считают, что Трампу нужна история успеха, чтобы продемонстрировать избирателям, что он – сильный лидер. И одной из таких историй могло бы стать мирное соглашение или по крайней мере перемирие на невыгодных для Украины условиях. Что вы думаете об этих идеях?

– Безусловно, Трамп хочет одержать какие-то победы. Ведь, как видите, его рейтинги в опросах очень низкие. А инфляция высокая, внешняя политика оказалась катастрофой. Он просто продолжает наживать себе врагов там, где этого не нужно, но, похоже, это его стиль. И это большая проблема.

Так что, да, конечно, как и любой президент перед выборами, он ищет какую-то победу. За что я благодарен как американец, так это за то, что, знаете, мы живем в демократии. Трамп не может заставить Украину заключить (невыгодный) мир.

Трамп не может даже заставить Соединенные Штаты заключить мир, правда? В Соединенных Штатах существует разделение властей, и это очень-очень хорошо.

Фото: Грегори Слейтон (инфографика РБК-Украина)

– И последний вопрос. В Украине вакантна должность посла Украины в Вашингтоне. Независимо от того, кого назначат, какими, по вашему мнению, должны быть три приоритета для него, исходя из вашего опыта?

– Я лично знал нескольких ваших последних послов. Считаю, что у вас были хорошие послы, но я бы хотел видеть посла, который лучше разбирается в медиа. Кого-то, кто сможет выступить на CNN и Fox, показать себя с лучшей стороны, убедить людей и дать отпор этому российскому мусору. Потому что в отсутствие правды побеждает ложь.

Россия врет, врет, врет, врет, врет, и никто этому не противостоит. Посол Украины в США должен выходить на крупнейшие медиаканалы и рассказывать историю Украины. Это очень важно.