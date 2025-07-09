Трамп меняет курс? Критика Путина, оружие для Украины и новые санкции на горизонте

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Что стоит за изменением риторики Трампа в отношении России?

Почему США приостанавливали предоставление Украине оружия и возобновили ли его?

Какие действия Трампа будут свидетельством его окончательного разворота от России?

"Путин гонит нам кучу бреда. Он всегда ведет себя мило, но оказывается, что это ничего не значит", – поделился Трамп своими соображениями вечером 8 июля. Такие откровения американского лидера ожидаемо вызвали немало иронии в украинских соцсетях: оказывается, президенту США понадобилось каких-то полгода, чтобы понять очевидное – Путин все это время просто водит его за нос.

Впрочем, эта реплика Трампа не была единичной. В последние недели его публичное недовольство действиями Кремля становилось все более заметным –что и порождает надежду на какие-то реальные действия со стороны США, кроме призывов "заключить сделку". В то же время до сих пор непонятная история с приостановкой американской военной помощи породила опасения, что риторику Трампа в очередной раз все не так поняли.

А еще в начале лета казалось, что переговорный процесс по завершению российско-украинской войны окончательно зашел в тупик, и Трамп не имеет никакого желания его активизировать. Украине ценой значительных усилий удалось по крайней мере убедить США, что президент Владимир Зеленский действительно хочет мира, поэтому вводить ограничения против Украины –прекращать военную помощь и обмен разведданными – нет оснований.

В то же время Трамп упорно отказывался применять силу против России или даже намекать на это. Россия в свою очередь упорно показывала, что не собирается прекращать войну: от дальнейшей эскалации на фронте до усиления обстрелов украинских городов. Из-за всего этого у большинства собеседников РБК-Украина, как в отечественных, так и в зарубежных политико-дипломатических кругах, были скорее пессимистические настроения относительно прорыва в переговорах, по крайней мере до осени. Поэтому изменение позиции президента США и его окружения стало довольно неожиданным.

Слова и законопроекты

Изменения наиболее заметны пока именно на уровне риторики Трампа. Рубежным в этом смысле стал его разговор с Путиным 3 июля. Судя по заявлениям российских чиновников, во время него Путин продолжил свою линию по имитации переговоров. Поэтому по итогам разговора Трамп заявил, что "недоволен позицией Путина" по войне и "не достиг с ним никакого прогресса".

В последующих комментариях президент США добавил еще больше критики в адрес российского диктатора, так и появились заявления о "бреде" от Путина. Однако отвечая на вопрос о санкциях против России Трамп высказался привычно размыто: "Я не буду говорить вам. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?"

Еще один маркер, который может свидетельствовать об изменении позиции президента США, является прогресс по законопроекту о санкциях против РФ. Документ был зарегистрирован в Сенате США еще в апреле, на фоне нежелания Трампа принимать какое-то принуждение к России, и предлагает закрепить ряд ограничений против Москвы. Среди прочего, это введение 500% торговых пошлин против стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другое сырье.

Вместе с тем, сенаторы не спешили выносить его на голосование, все равно учитывая позицию Трампа, и очевидно, ожидая "отмашки" из Белого дома. Однако с начала месяца главный промоутер законопроекта, суперопытный республиканец Линдси Грэм резко активизировался – наверное, почувствовав смену политической атмосферы. И анонсировал его рассмотрение Сенатом уже на этой неделе.

Но наиболее резонансной – и до сих пор мало понятной – остается история с предоставлением Украине американского оружия.

Беспорядок в Пентагоне

2 июля, накануне разговора с Путиным, целый ряд американских медиа сообщил, что Министерство обороны США приостановило предоставление Украине и другим странам военной помощи под предлогом проведения аудита.

Это стало неожиданностью для Киева. В украинских политических кругах гуляло несколько версий случившегося: попытка Трампа "слить" Украину Путину, чтобы наконец достичь хоть какой-то "сделки", закулисные игры в окружении президента США и то же проведение аудита, которое в Пентагоне и называли официальной причиной.

Как показали дальнейшие события, правда была где-то посередине между второй и третьей версиями. Для многих чиновников в Белом доме приостановление также стало неожиданностью. Источник Associated Press в Белом доме описал Трампа как такого, который был "застигнут врасплох" заявлением о приостановлении поставок. По словам трех человек, знакомых с этим вопросом, такое решение не было должным образом согласовано с Белым домом.

По данным CNN, непосредственное решение о приостановке принял министр обороны Пит Хегсет, однако рекомендовал такой шаг его заместитель Элбридж Колби. Тот выступает за переориентацию американских ресурсов с Украины на Индо-Тихоокеанский регион, для противостояния Китаю. Кроме того, Колби имеет большой опыт работы на государственной службе, что позволяет ему навязывать некоторые вещи своему шефу Хегсету, который ранее работал телеведущим.

Politico отмечает, что между Хегсетом и Колби нет "никаких разногласий" во взглядах, хотя министр обороны в частных разговорах обвинял своего заместителя в том, что тот "подставляет" его, продвигая инициативы без согласования. Один из источников издания отметил, что Колби, благодаря своему опыту в Пентагоне, манипулирует бюрократическими процессами, тогда как Хегсет просто не имеет достаточного опыта и полагается на его рекомендации.

В конце концов, после разговора с Зеленским Трамп объявил о возобновлении поставок американского оружия. Однако до конца не ясно, о каких именно пакетах помощи идет речь. По словам Трампа, Соединенные Штаты в первую очередь предоставят Украине оборонительное вооружение для защиты ее граждан.

"Мы планируем отправить дополнительное оружие. Это необходимо, ведь украинцы должны быть способны себя защищать. Сейчас они испытывают значительное давление", – заявил Президент США.

Но в итоге ничем не спровоцированное приостановление поставок, возможно, в определенной степени даже сыграло на пользу Киеву – с резкой критикой такого решения выступили не только оппозиционные демократы и европейские лидеры, но и многие союзники Трампа из числа республиканцев.

"Иногда для того, чтобы выйти на определенные решения, надо, чтобы кризис был максимальным. Приостановка поставок оружия зафиксировала четкую реакцию европейских лидеров, американских политических элит, и соответственно, Украины. И это ускорило расстановку правильных акцентов относительно того, кто такой Путин", – сказал Youtube-каналу РБК-Украина советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Более того, Трамп рассматривает возможность передачи Украине дополнительного комплекса Patriot, пишет The Wall Street Journal. Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты дополнительного вооружения для Украины. В то же время США изучают возможность привлечения союзников для поставки Киеву еще нескольких систем Patriot.

Причины изменений

Однозначно понять причины более жесткой риторики Трампа в отношении Путина непросто, однако в этой ситуации могло сыграть важную роль сочетание внешних и внутренних факторов, сказал РБК-Украина директор центра международных исследований Одесского национального университета Владимир Дубовик.

"Думается, что есть элемент раздражения из-за того, что их (Трампа и Путина - ред.) каждый разговор – это призывы Трампа к миру, но при этом Россия продолжает, даже усиливает, свои удары по Украине. Это ставит Трампа в неловкую ситуацию. Все больше людей говорят о слабости Трампа в этом смысле. Этого он не может терпеть, потому что для него главное – это его эго. На днях он так и высказался по другому вопросу, мол, не знаю, будет ли это хорошо для республиканцев, но главное, что это будет хорошо для меня", – отметил Дубовик.

Кроме того, свою роль сыграла и корректная коммуникация с Трампом. Ключевой здесь – саммит НАТО 24-25 июня. На нем лидеры европейских членов альянса неприкрыто льстили президенту США и пытались ему угодить согласием на увеличение расходов на оборону. Так же на полях саммита прошла удачная встреча Трампа с Зеленским.

"Также думаю, что в Гааге он услышал много призывов к действию от ключевых партнеров по НАТО. Трамп, конечно, известен тем, что может и игнорировать их мнение, но в этом случае возможно, что "хор европейцев" все же повлиял. Как и разговор с Зеленским, который остается умелым коммуникатором", – отметил изданию Дубовик.

Но несмотря на все эти публичные сигналы, о настоящем изменении позиции Трампа можно будет судить только по реальному введению новых санкций против России и другим давлением на агрессора. И шансы на это в последнее время растут.

"Трамп постепенно приходит к тому, что Россия недоговороспособна. Путин так или иначе обнуляет самого Трампа, и что только через принуждение с Россией можно будет что-то сделать", – подчеркнул Подоляк.

Однако для переформатирования политики США еще понадобится определенное время. Тем более, что от России стоит и в дальнейшем ожидать попыток навязать свои нарративы Трампу, в частности через лояльно настроенных людей из президентского окружения.