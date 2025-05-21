Трамп заявил Зеленскому, что Украина и Россия должны сами найти решение войны, - NYT

Президент США Дональд Трамп, после переговоров с диктатором России Владимиром Путиным, заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что Киев и Москва должны самостоятельно найти выход из войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
"Трамп сказал Зеленскому и другим европейским лидерам после своего телефонного разговора с Путиным, что Россия и Украина должны сами найти решение по войне, всего через несколько дней после того, как заявил, что только он и Путин имеют полномочия заключить соглашение", - пишет NYT.
По словам неназванных чиновников, Трамп также отказался от собственных угроз присоединиться к европейской кампании давления, которая включала бы новые санкции против России.
NYT добавляет, что если глава Белого дома не решит снова изменить курс, переговоры с Путиным и Зеленским оставят российскому диктатору то, чего он и хотел: прекращение американского давления и создание глубокой трещины внутри НАТО между Штатами и Европой.
Разногласия между США и Европой, как считает издание, могут достичь апогея во время летних саммитов G7 и НАТО. Во время последнего стороны будут обсуждать долгосрочную поддержку Украины и шаги по сдерживанию российских войск.
19 мая глава Белого дома позвонил Путину и Зеленскому. При этом с президентом Украины Трамп общался дважды: сначала перед звонком Путину.
После переговоров президент США заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий и достижения завершения вооруженного конфликта.
Между тем СМИ писали, что во время второго звонка Зеленскому, к разговору присоединились ряд европейских лидеров.
Подробнее о разговоре Трампа с Путиным - в материале РБК-Украина.
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