Трамп заявил, что не шутит об избрании на третий срок: есть способы это сделать

Трамп отметил, что "не шутит" о своем возможном избрании на пост президента США на третий срок, хотя это и запрещено Конституцией США в соответствии с 22-й поправкой.

"Многие люди хотят, чтобы я это сделал. Я не шучу. Но еще слишком рано об этом думать", - сказал президент в интервью.

По словам Трампа, ему нравится работать президентом. Однако конкретно говорить о баллотировании на высший пост страны еще рано.

"Впереди еще долгий путь, знаете, это очень ранний этап администрации. Я сосредоточен на настоящем", - добавил глава Соединенных Штатов.

Вместе с тем президент США подчеркнул, что есть "методы", которые позволили бы обойти законодательные ограничения на два срока.

Журналисты предположили сценарий, при котором вице-президент Джей Ди Ванс мог бы выдвинуть свою кандидатуру, а затем передать должность Трампу. На это президент ответил: "Это один из вариантов, но есть и другие".

Однако Трамп отказался назвать еще один способ.

NBC News добавляет, что изменение Конституции для отмены ограничения на два срока было бы чрезвычайно сложным. Оно требовало бы либо двух третей голосов в Конгрессе, либо согласия двух третей штатов на созыв конституционного конвента для внесения изменений. Любой из этих путей также требовал бы ратификации тремя четвертями штатов.

Инициатива соратников Трампа

Напомним, что сторонники Трампа инициируют изменение конституции, чтобы позволить ему баллотироваться в 2028 году. Его союзники уже предложили соответствующую поправку.

Сам Трамп не высказался против этой инициативы, а его соратники активно продвигают эту идею среди консервативных избирателей.