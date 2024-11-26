У Трампа заявили, что его победа на выборах помогла добиться прекращения огня в Ливане

Издание уточняет, что соответствующее заявление сделал Майкл Волц, которого Трамп по приходу в Белый дом хочет назначить на пост советника по национальной безопасности. По его словам, именно победа Трампа помогла сторонам объединиться для достижения прекращения огня в Ливане.

"Все садятся за стол переговоров из-за президента Трампа. Его громкая победа послала четкий сигнал остальному миру, что хаос не будет потерпим. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке", - написал Волц в соцсети Х.

Также он прояснил, что иранский режим является коренной причиной хаоса и террора, которые развязаны по всему региону. Речь опять-таки идет о Ближнем Востоке.

"Мы не потерпим статус-кво их поддержки терроризма", - добавил Волц.