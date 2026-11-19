Трамп подчеркнул, что война России против Украины не влияет на США. По его словам, Америка продает оружие по полной цене.

"Мы не предоставляем скидок. Так что можно сказать, что мы на этом прекрасно зарабатываем", - заявил президент.

Он пояснил, что США продают оружие Европейскому союзу, а тот распоряжается им по собственному усмотрению и, по словам Трампа, в основном передает его Украине.

Трамп повторил свой давний тезис, что его предшественник Джо Байден якобы передал Украине 350 млрд долларов наличными. Эти данные не соответствуют действительности: Конгресс США за все время одобрил для Украины около 175 млрд долларов и значительная часть этих средств пошла на американскую оборонную промышленность, а не наличными Киеву.

В то же время президент признал, что украинцы воюют отлично.