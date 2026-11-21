Глава Белого дома решил прокомментировать результаты гуманитарной операции в Олешках.

"Это было прекрасно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого", - заявил Дональд Трамп.

Кроме того, президент США высоко оценил усилия первой леди Мелании Трамп по налаживанию отношений между Москвой и Киевом.

Стоит отметить, что ранее Мелания Трамп сообщила о продолжении переговоров по новому прекращению огня. По ее словам, соответствующие договоренности могут быть достигнуты еще до Рождества.

"Прежде всего, я бы очень хотела, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже продолжаются, поэтому, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня", - заявила ранее первая леди США.