Вашингтон работает над масштабированием гуманитарных договоренностей между Украиной и Россией после успешной эвакуации людей из Олешек Херсонской области.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Глава Белого дома решил прокомментировать результаты гуманитарной операции в Олешках.
"Это было прекрасно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизни. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого", - заявил Дональд Трамп.
Кроме того, президент США высоко оценил усилия первой леди Мелании Трамп по налаживанию отношений между Москвой и Киевом.
Стоит отметить, что ранее Мелания Трамп сообщила о продолжении переговоров по новому прекращению огня. По ее словам, соответствующие договоренности могут быть достигнуты еще до Рождества.
"Прежде всего, я бы очень хотела, чтобы было больше прекращений огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если Украина и Россия будут готовы. Переговоры уже продолжаются, поэтому, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня", - заявила ранее первая леди США.
Кстати, ранее президент Владимир Зеленский назвал населенные пункты, где Украина предлагает провести новые гуманитарные операции.
Кроме того, глава государства сообщил, что США планируют новые переговоры с Украиной и РФ.