Запуски ракет КНДР не порушують сінгапурських домовленостей, - Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю (КНДР) в останні кілька днів не можна назвати порушенням угоди, підписаної ним і Кім Чен Ином у Сінгапурі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

"Ці випробування ракет не є порушенням угоди, підписаної в Сінгапурі, ми не говорили про запуски ракет малої дальності", - написав Трамп.

Він також додав, що Північній Кореї є що втрачати і впевнений, що лідер КНДР не буде порушувати довіру, яка виникла між ними.

"Голова Кім не хоче розчаровувати мене, порушуючи довіру. Північній Кореї є, що втрачати", - зазначив Трамп.

Водноас президент США визнав, що ракетні запуски Пхеньяну порушують вимоги кількох резолюцій ООН.

Нагадаємо, Північна Корея за вісім днів випустила три ракети малої дальності, нібито таким чином відреагувавши на заплановані військові навчання між Південною Кореєю і США.