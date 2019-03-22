Трамп заявив, що робота над торговельною угодою з Китаєм "йде добре"

Президент США Дональд Трамп сказав, що торгові переговори з Китаєм просуваються і остаточну угоду, швидше за все, буде укладено. Про це повідомляє Reuters з посиланням на його слова в ході телевізійного інтерв'ю.

Трамп додав, що його призов на деякий час залишити в силі мита на імпорт китайських товарів не говорить про проблеми в переговорному процесі.

Трамп також сказав, що чекає збереження 25-відсоткового мита на європейські легкі вантажівки на тлі триваючих паралельно торгових переговорів з Європейським союзом, однак компанії зможуть уникнути їх, якщо будуть будувати заводи в США.

Робота над угодою йде дуже добре. Подивимося, що вийде, - сказав Трамп телеканалу Fox Business Network. "- Я думаю, угода, швидше за все, відбудеться. Я думаю, їм це дуже потрібно".

У відповідь на питання про те, що означають його коментарі раніше на цьому тижні про збереження американських мит на китайські товари ще на якийсь період часу, і свідчать вони про проблеми в переговорах, Трамп сказав: "зовсім ні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підписання торгової угоди між США і Китаєм може відбутися в червні, оскільки сторонам треба більше часу для узгодження всіх його положень.

Раніше глава американського Мінфіну Стівен Мнучин заявив, що переговори президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна з торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін, оскільки сторонам потрібно більше часу для переговорів. У той же час Мнучин підкреслив, що США і Китай працюють, намагаючись прийти до угоди "як можна швидше".