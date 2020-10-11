Трамп заявив, що повністю одужав від COVID-19 та відновлює масові мітинги

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Президент США Дональд Трамп запевняє, що повністю вилікувався від COVID-19 і не становить загрози з точки зору передачі вірусу іншим. Він готується повернутися в передвиборну кампанію в понеділок і відновити масові мітинги.

Про це пише "Голос Америки".

Він додав, що більше не приймає ліків від коронавірусу.

"Я здав найбільший тест, за найвищими стандартами, і я у відмінній формі", - сказав Трамп.

Він також додав, що "поборов цей божевільний, жахливий китайський вірус", а також, що має до нього імунітет.

Раніше лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент США, який перехворів коронавірусом, більше не заразний.

Нагадаємо, коронавірус у Трампа підтвердили 2 жовтня. Разом з ним COVID-19 захворіла і його дружина Меланія.

РБК-Україна писало, що 10 жовтня Трамп з'явився без маски перед своїми прихильниками під час першого публічного заходу з моменту зараження COVID-19.