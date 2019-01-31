Трамп заявив про відправку військових на кордон з Мексикою

Фото: Дональд Трамп (gettyimages.com)

Військові будуть протистояти спробам вторгнення нелегальних мігрантів у США

Президент США Дональд Трамп заявив про відправку додаткового континенту військовослужбовців на кордон країни з Мексикою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення лідера США, опубліковане в Twitter.

За його словами, військові будуть відправлені на кордон для протидії напливу нелегальних іммігрантів.

"Додаткові війська направляються на південний кордон, щоб зупинити спробу вторгнення великих караванів нелегалів в нашу країну. Ми зупинили попередні каравани і зупинимо також і ці. Зі стіною це буде набагато простіше і не так дорого. Вже будуємо!", - написав Трамп.

Нагадаємо, також Трамп заявив, що кількість вбивств у Мексиці в минулому році зросла на 33%.

Крім того, Трамп раніше заявляв, що має намір домогтися будівництва стіни на кордоні з Мексикою в будь-якому випадку навіть після завершення "шатдауна".

Трамп на початку січня виступив з телезверненням до нації, спробувавши переконати американців у необхідності спорудження стіни на кордоні з Мексикою. В ході виступу він навів дані щодо нелегальної міграції, кількістю вбивств за участю нелегалів, за обсягами наркотиків, які незаконно переправляються через відкритий кордон.