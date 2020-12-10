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Трамп заявив, що буде продовжувати боротьбу за перемогу на виборах

Четвер 10 грудня 2020 04:57
Трамп заявив, що буде продовжувати боротьбу за перемогу на виборах
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить боротьбу за перемогу на президентських виборах. Він втрутиться в новий позов, поданий вчора у Верховний суд генпрокурором штату Техас.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Трамп заявив про існуючому "безліч доказів масштабних фальсифікацій" як мінімум у чотирьох штатах. Він пообіцяв незабаром "врятувати країну" і в черговий раз заявивши про те, що отримані його командою дані свідчать, що він "не міг програти" демократу Джо Байдену.

Нагадаємо, Верховний суд був поданий новий позов від штату Техас, до якого в середу приєдналися ще 17 штатів з вимогою визнати недійсними результати виборів в Джорджії, Вісконсині, Мічигані та Пенсільванії.

Позов, поданий генпрокурором Техасу, також підтримали генеральні прокурори штатів Алабама, Арканзас, Флорида, Індіана, Канзас, Луїзіана, Міссісіпі, Міссурі, Монтана, Небраска, Оклахома, Південна Кароліна, Північна Дакота, Південна Дакота, Теннессі, Юта і Західна Вірджинія.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США.

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