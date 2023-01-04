Трамп призвал голосовать за Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США

"Вчера вечером состоялось несколько действительно хороших разговоров, и теперь пришло время всем нашим замечательным членам Палаты представителей от республиканцев проголосовать за Кевина, заключить сделку, взять победу", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что республиканцы должны прекратить превращать великий триумф в гигантское и позорное поражение.

"Пришло время праздновать, вы заслужили это. Кевин Маккарти сделает хорошую работу, может быть, даже отличную - просто смотрите!" - добавил он.

Напомним, вчера Палата представителей США впервые за столетие не смогла выбрать спикера в первом туре.

В частности, Маккарти не смог набрать голоса, необходимые для избрания спикером - 20 его коллег-республиканцев проголосовали за альтернативных кандидатов в последнем из трех отдельных голосований.

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