RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Трамп призвал голосовать за Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США

Фото: бывший президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал республиканцев голосовать за Кевина Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Вчера вечером состоялось несколько действительно хороших разговоров, и теперь пришло время всем нашим замечательным членам Палаты представителей от республиканцев проголосовать за Кевина, заключить сделку, взять победу", - заявил он.

Трамп подчеркнул, что республиканцы должны прекратить превращать великий триумф в гигантское и позорное поражение.

"Пришло время праздновать, вы заслужили это. Кевин Маккарти сделает хорошую работу, может быть, даже отличную - просто смотрите!" - добавил он.

Напомним, вчера Палата представителей США впервые за столетие не смогла выбрать спикера в первом туре.

В частности, Маккарти не смог набрать голоса, необходимые для избрания спикером - 20 его коллег-республиканцев проголосовали за альтернативных кандидатов в последнем из трех отдельных голосований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп