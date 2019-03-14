Трамп висловив співчуття Манафорту

Президент США поки не думає про помилування екс-глави свого виборчого штабу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что очень сочувствует бывшему главе его предвыборного штаба Полу Манафорту, которого приговорили к 7,5 годам заключения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Однако, Трамп пока не думал о том, чтобы подписать документы о помиловании Манафорта. Также президент США не сказал, готов ли это сделать - помиловать приговоренного к тюрьме.

"На данный момент я даже не задумывался об этом. Это не то, о чем я сейчас думаю. Мне очень жаль Пола Манафорта, вот что я могу вам сказать", - сказал Трамп в Белом доме во время общения с журналистами.

Напомним, недавно суд приговорил бывшего политтехнолога Виктора Януковича и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 3,5 годам заключения. Ранее, на прошлой неделе, другой суд приговорил Манафорта к почти четырем годам лишения свободы. Таким образом Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы.