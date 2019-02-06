Трамп зустрічався в Білому домі з підрядниками будівництва стіни з Мексикою

Трамп не відмовляється від обіцянки побудувати стіну на американсько-мексиканському кордоні

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встречался с подрядчиками, чтобы обсудить строительство стены на границе с Мексикой. Как отмечает РБК-Украина, об этом сообщили источники американского телеканала CNN.

Известно, что встреча сторон произошла накануне выступления в Трампа в Конгрессе. Руководство Республиканской партии выразило серьезную обеспокоенность по поводу возможности использования Трампом чрезвычайной декларации для строительства стены.

"Встреча президента с подрядчиками показывает, что он серьезно рассматривает возможность сделать это (построить стену, - ред.)", - отмечает CNN, уточняя, что Белый дом отказался комментировать встречу.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о переброске на юго-западную границу США и Мексики военнослужащих. Военнослужащие будут находиться там в течение трех месяцев, они окажут помощь пограничникам. Общее число американцев, охраняющих границу в том районе, составит около 4,3 тыс. человек.