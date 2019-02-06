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Трамп зустрічався в Білому домі з підрядниками будівництва стіни з Мексикою

Новини » Політика    06.02.2019 - 06:01
Трамп зустрічався в Білому домі з підрядниками будівництва стіни з Мексикою
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Трамп не відмовляється від обіцянки побудувати стіну на американсько-мексиканському кордоні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрічався з підрядниками, щоб обговорити будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Як зазначає РБК-Україна, про це повідомили джерела американського телеканалу CNN.

Відомо, що зустріч сторін відбулася напередодні виступу в Трампа в Конгресі. Керівництво Республіканської партії висловило серйозну стурбованість з приводу можливості використання Трампом надзвичайної декларації для будівництва стіни.

"Зустріч президента з підрядниками показує, що він серйозно розглядає можливість зробити це (побудувати стіну, - ред.)", - зазначає CNN, уточнюючи, що Білий дім відмовився коментувати зустріч.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили про перекидання на південно-західний кордон США і Мексики військовослужбовців. Військовослужбовці перебуватимуть там протягом трьох місяців, вони нададуть допомогу прикордонникам. Загальне число американців, які охороняють кордон в тому районі, складе близько 4,3 тис. осіб.

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