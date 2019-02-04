Трамп незабаром призначить нових командуючих армією та ВМС, - WSJ

Дональд Трамп в найближчі тижні оголосить про призначення нових командуючих

Президент США Дональд Трамп вскоре назовет новых командующих американской армией и Военно-морскими силами, а также корпусом морской пехоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп в ближайшие недели объявит о назначении. Трамп также назовет вероятных преемников командования штабов американских войск в Африке и Европе.

Отметим, командующие служат на вышеперечисленных постах ограниченное количество времени, новые назначения должны быть одобрены Сенатом.

Как сообщается, новым главой Командования специальных операций Вооруженных сил США может стать генерал-лейтенант Ричард Кларк, пост главы Центрального командования должен занять генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, а главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе может стать генерал Тод Уолтерс.

Напомним, ранее Трамп заявил, что намерен оставить американское военное присутствие в Ираке для слежения за Ираном.