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Трамп вперше виступив у ЗМІ після залишення поста

Автор: Даша Харченко

Екс-президент США Дональд Трамп вперше порушив мовчання після відходу з поста глави держави. Так, він висловив співчуття у зв'язку зі смертю радіоведучого Раша Лімбо в ефірі Fox News.

Про це повідомляє The Hill.

Зокрема, Трамп назвав Лімбо легендою.

"Навколо не так багато легенд, але він - легенда. <...> Він дуже сильно любив цю країну. Він дуже сильно любив людей цієї країни", - сказав Трамп. Він додав, що розмовляв з радіоведучим три-чотири дні тому.

Раш Лімбо помер у віці 70 років після боротьби з раком легенів. Він був однією з найвпливовіших медіафігур в США. Дональд Трамп в 2020 році нагородив ведучого Президентською медаллю свободи.

Нагадаємо, інавгурація Байдена відбулася у Вашингтоні 20 січня.

Зазначимо, що Дональд Трамп - 45-й президент США. Він зайняв пост глави держави 20 січня 2017 року. Восени 2020 року він програв президентські вибори демократу Джо Байдену.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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