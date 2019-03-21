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Трамп не заперечує проти оприлюднення доповіді Мюллера

Новини » Політика    21.03.2019 - 03:49
Трамп не заперечує проти оприлюднення доповіді Мюллера
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Раніше президент США назвав незаконним розслідування про втручання РФ у вибори президента США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не заперечує проти оприлюднення доповіді за підсумками розслідування про втручання Росії у вибори президента США в 2016 році, яким керує спецпрокурор Роберт Мюллер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Очікується, що Мюллер незабаром представить доповідь главі Мін'юсту Вільяму Барру.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у вибори США в 2016 році є незаконним.

На думку Трампа, "російська змова" була виправданням того, що демократи програли вибори.

Водночас юридичний комітет Палати представників Конгрессу США очікує отримання десятків тисяч документів у рамках розслідування, пов’язаного з діяльністю президента Дональда Трампа.

Американські законодавці хочуть визначити, чи використовував Трамп свою посаду для особистого збагачення і чи намагався перешкодити розслідуванню про втручання Росії у вибори в 2016 році.
 

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