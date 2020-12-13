Трамп знову погрожує ветувати оборонний бюджет США на 2021 рік

Президент США Дональд Трамп знову попередив, що ветує оборонний бюджет на 2021 рік. Він вважає, що від такого бюджету виграє тільки Китай.

Про це Трамп написав у Twitter.

Сенат США на цьому тижні схвалив проект оборонного бюджету 75 голосами із 100, що більше ніж необхідні дві третини для подолання президентського вето.

"Найбільший переможець від нашого нового оборонного бюджету - Китай. Я буду ветувати", - написав Трамп.

Спочатку президент США заявляв про плани ветувати бюджет ще до затвердження його у двох палатах конгресу. Він не бажає підписувати документ, якщо в ньому залишать статтю, котра звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст коментарів користувачів.

В законопроект про оборонний бюджет увійшли військова допомога Україні на 250 мільйонів доларів і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".

Крім того, США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.